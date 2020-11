Am Donnerstagabend wird das Ludwigsburger Barockschloss lila angestrahlt. Anlass ist der Welt-Pankreastag, mit dem auf die Gefahren des Bauchspeicheldrüsenkrebses hingewiesen werden soll.

Die Bauchspeicheldrüsenkrebs gehört zu den tödlichsten Erkrankungen mit jährlich rund 20.000 Neuerkrankten bundesweit, teilte die in Ludwigsburg ansässige Bundes- und Landesgeschäftsstelle Tumore und Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse mit.

Farbe auf der Fassade -Inforunde im Internet

Ein Expertengespräch, das eigentlich in der Ludwigsburger Musikhalle mit Publikum hätte stattfinden sollen, ist ins Internet verlegt worden. Das Barockschloss in Ludwigsburg beteiligt seit mehreren Jahren an der Aktion, so Stephan Hurst, Leiter der Schlossverwaltung. In den vergangenen drei Jahren wurde der Südflügel des Schlosses angestrahlt. Wegen Sanierungsarbeiten wird dieses Jahr der Nordflügel angestrahlt. Weltweit werden heute Abend auch andere Gebäude lila angestrahlt.