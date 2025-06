17-Jähriger in Ludwigsburg wohl mit Messer schwer verletzt

In der Ludwigsburger Innenstadt ist in der Nacht ein Jugendlicher schwer verletzt worden. Die Polizei will deshalb vorerst stärker patrouillieren.

Schwere Verletzungen eines Jugendlichen beschäftigen die Ludwigsburger Polizei. Er sei um kurz nach Mitternacht schreiend von der Solitudestraße in Richtung Schillerplatz gerannt, teilte die Behörde am Dienstag mit. Der 17-Jährige habe eine Schnittwunde am Oberkörper, die stark geblutet habe. Verletzungen geben Rätsel auf Mehrere Passanten leisteten Erste Hilfe, bis ein Rettungswagen eintraf und den Verletzten in eine Klinik brachte. Noch ist unklar, wie und mit was er verletzt wurde, sagte ein Polizeisprecherin auf SWR-Nachfrage. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort. Trotzdem konnte sie bislang nach eigenen Angaben keine Tatverdächtigen feststellen. Bis Sonntag mehr Polizei geplant Bereits gegen 20:00 Uhr hatten Anrufer eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Solitudestraße gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei seien die jungen Männer in verschiedene Richtung davon gegangen. Einige von ihnen konnten im Zuge der Fahndungsmaßnahmen kontrolliert werden. Als Reaktion auf den Vorfall will die Polizei im Stadtgebiet von Ludwigsburg nun mehr Präsenz zeigen. Das sei vorerst bis zum kommenden Sonntag geplant, teilte sie mit.