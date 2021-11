Erster Arbeitstag für neuen Ludwigsburger Bürgermeister

Im Ludwigsburger Rathaus hat am Dienstag Sebastian Mannl seinen ersten Arbeitstag als Bürgermeister - der 43-Jährige ist zuständig für die Bereiche Mobilität, Sicherheit und Tiefbau. Mannl war im Juli vom Ludwigsburger Gemeinderat für acht Jahre gewählt worden. Er tritt die Nachfolge von Michael Ilk an, dessen Dienstzeit am 30. September endete. Der 43-jährige neue Bürgermeister ist Diplom-Bauingenieur. Zuletzt leitete Mannl das Amt für Straßen und Verkehr in Bremen. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Matthias Knecht (parteilos), der Ersten Bürgermeisterin Renate Schmetz und Bürgermeisterin Andrea Schwarz bildet Mannl nun die Spitze der Stadtverwaltung. Die offizielle Amtseinsetzung ist in der kommenden Woche im Gemeinderat.