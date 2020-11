Mitarbeiter einer Krankenhaus-Wäscherei in Ludwigsburg haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Die Wäscherei beliefert Krankenhäuser der Regionalen Kliniken-Holding. 23 Mitarbeiter haben sich infiziert, bestätigte ein Sprecher der Regionalen Kliniken-Holding am Mittwoch dem SWR. Die Beschäftigten seien in der vergangenen Woche positiv getestet worden und derzeit in Quarantäne. Die Versorgung mit Kleidung und Bettwäsche in den Krankenhäusern sei aber sichergestellt. Beschäftigte aus anderen Klinikbereichen hätten den Betrieb in der Wäscherei eingeschränkt aufrechterhalten, so der Sprecher. Außerdem seien zwei externe Wäschereien eingesprungen. Die Regionale Kliniken-Holding mit Sitz in Ludwigsburg betreibt insgesamt neun Krankenhäuser in drei Landkreisen.