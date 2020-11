Auch bei den Vesperkirchen in Land und Region wird in diesem Winter vieles anders und kleiner sein. Aber trotz der Beschränkungen durch die Corona-Verordnungen haben viele Gemeinden Lösungen gefunden, um auch diesmal arme und benachteiligte Menschen zu unterstützen. So gibt es beispielsweise in Ludwigsburg eine "Vesperkirche to go", teilten die Evangelische Landeskirche und die Diakonie in Württemberg am Donnerstag mit. Bei dieser Vesperkirche können die Gäste ihr Mittagessen bei Gastronomen in der Ludwigsburger Innenstadt abholen und es dann zu Hause genießen, an drei Tagen in der Woche. In Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) soll eine "Vesperkirche zu Hause" erprobt werden. Gemeindemitglieder werden gebeten, andere Menschen zum Essen einzuladen, unter strengen Corona-Regeln. In Stuttgart startet die Vesperkirche in der Leonhardskirche am 17. Januar und dauert bis zum 6. März.