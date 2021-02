per Mail teilen

Die Ludwigsburger Verwaltungsspitze fordert mehr Tests mit mobilen Teams für Kindertageseinrichtungen und Schulen. Ein entsprechendes Schreiben ging an Bildungsministerin Eisenmann und Gesundheitsminister Lucha. Die vom Land angekündigte Schnellteststrategie für das Personal an Schulen und Kitas ist aus Sicht der Stadt Ludwigsburg unzureichend. Das Land will zwei Schnelltests pro Woche für das Personal ermöglichen.