Mit dem verlängerten Lockdown bis Mitte Februar spitzt sich die Situation der Einzelhändler und Gastronomen weiter zu - die Stadt Ludwigsburg will den Betroffenen mit Aktionen und Angeboten helfen. Die Sorge ist groß im Rathaus, dass viele Geschäfte und Gaststätten endgültig schließen müssen. Bei vielen gehe es um die Existenz, so Oberbürgermeister Matthias Knecht (parteilos) in einer Mitteilung der Stadt am Freitag. Auf der Website des Innenstadtvereins etwa gibt es einen Überblick über die Online-Einkaufsmöglichkeiten und To-Go-Angebote in Ludwigsburg. Im Februar wird zudem eine Kooperation gestartet unter dem Motto "Rette deine Innenstadt", mit einer Auktion, bei der attraktive Produkte Ludwigsburger Händler ersteigert werden können.