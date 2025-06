per Mail teilen

In Eglosheim hat ein Mann offenbar eine kuriose Diebestour hingelegt. Er startete mit dem Fahrrad, am Ende saß er auf einem Trike.

In Ludwigsburg-Eglosheim hat ein Unbekannter offenbar bei einer Diebestour in der Nacht auf Freitag mehrmals das Fahrzeug gewechselt. Das meldete die Polizei.

Der Mann war demnach zunächst auf einem grünen Mountainbike unterwegs und versuchte an zwei verschiedenen Stellen, Kleinkrafträder kurzuschließen - ohne Erfolg. Er fuhr auf dem Fahrrad weiter und entwendete aus einer Garage ein schwarzes Mountainbike, wofür er das Rad, mit der ursprünglich unterwegs war, stehen ließ.

Diebestour endete an Baustelle

Danach schaffte er es laut Polizei schließlich in einer anderen Straße, einen Motorroller kurzuschließen. Er ließ das gestohlene Fahrrad stehen und fuhr mit dem Roller weiter. Dann entdeckte er ein Trike, ein motorisiertes Dreirad. Also ließ er wiederum den Roller stehen, setzte sich auf das Trike und rollte damit bergab, bis er an einer Baustelle nicht weiterkam und flüchtete.

Von diesem Ablauf geht die Polizei derzeit aus und sucht Zeugen. Der Tatverdächtige wird als junger Mann im Alter zwischen 18 und 20 Jahren beschrieben. Er soll etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß gewesen sein. Er soll eine lange schwarze Hose und ein kurzärmeliges, dunkles Oberteil getragen haben.

Mountainbike wieder bei Besitzer

Immerhin eine gute Seite hatte die Geschichte. Das schwarze Mountainbike konnte die Polizei dem Besitzer wenige Stunden nach dem Diebstahl zurückbringen, weil er das Rad als gestohlen gemeldet hatte.