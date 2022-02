Riesenrad aus London steht nun in Ludwigsburg

per Mail teilen

Nach Stuttgart bekommt auch Ludwigsburg ein Riesenrad. Auf der Bärenwiese gegenüber dem Forum am Schloßpark wird die Attraktion ab dem 18. Februar auf Besucher warten.

Mit 20 Transportern sind die Einzelteile des Riesenrads angerollt, das vor kurzem noch im Hyde Park in London stand. Der "City Star" soll mit seinen 70 Metern Höhe das größte mobile Riesenrad Europas sein.

Impressionen vom Aufbau des Riesenrads in Luwigsburg:

Wer schwindelfrei ist und sich in eine Gondel traut, wird mit einem spektakulären Blick über die Barockstadt belohnt. Nach Sonnenuntergang sorgen sowohl Licht in den 48 Kabinen als auch 100.000 LED-Leuchten am Rad für ein romantisches Rummel-Feeling.

Im "City Star" soll niemand frieren müssen

Die Kabinen sind mit einer Klimaanlage ausgerüstet, die auch als Heizung dient. Wegen der Corona-Bestimmungen sind aber pro Kabine nur Gruppen (Paare zum Beispiel) oder Familien erlaubt. Jede Fahrt dauert rund 15 Minuten. Los geht der Fahrbetrieb am 18. Februar um 11 Uhr auf der Ludwigsburger Bärenwiese. Tickets kosten 10 Euro, ermäßigt 8 Euro. Kinder bis zwölf Jahren zahlen 5 Euro, Kinder bis zwei Jahren dürfen umsonst mitfahren.