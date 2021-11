Barock-Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg soll wie geplant stattfinden

Der Barock-Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg soll wie geplant am kommenden Dienstag eröffnet werden - dabei gelten die aktuellen Corona-Regeln. So gilt auf dem Barock-Weihnachtsmarkt Maskenpflicht. Wer nur bummeln oder etwas an den Ständen kaufen möchte, kann das ohne 2G-Nachweis tun. Wer allerdings die gastronomischen Angebote in Anspruch nehmen will, für den gilt die 2G-Regel: geimpft oder genesen, teilte der Veranstalter Tourismus&Events Ludwigsburg am Mittwoch mit. Dazu müssen sich Besucher an vier Infopunkten des Weihnachtsmarkts registrieren und ein Armband aushändigen lassen. Coronabedingt gibt es in diesem Jahr nur 150 statt 180 Aussteller, auch ein Bühnenprogramm wird es diesmal nicht geben.