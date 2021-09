Diesel-Fahrverbot in Ludwigsburg noch nicht vom Tisch

Fast überall im Land sind die Luftschadstoffe zurückgegangen. Anders in Ludwigsburg: Dort liegen die Stickstoffdioxid-Werte weiter über dem Grenzwert. Gegen das weiterhin drohende Diesel-Fahrverbot könnte sich Oberbürgermeister Matthias Knecht (parteilos) beispielsweise ein großes Schild an der A81 in Höhe des Breunigerlands vorstellen, das die Menschen bittet, die Stadt auf der Autobahn zu umfahren. Aber auch ein Lkw-Durchfahrtsverbot komme in Frage und man müsse definitiv nochmals über die Untertunnelung der B27 von der Schlossstraße bis zum Forum reden, sagte der Ludwigsburger Oberbürgermeister am Mittwoch dem SWR. Extra errichtete Filtersäulen und eine neue Busspur auf der B27 hatten bislang noch nicht zum erhofften Erfolg geführt.