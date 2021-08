Thomas Franke, der Leiter der neuen Außenstelle Ludwigsburg der Landeszentrale für Politische Bildung BW hat für den SWR im Vorfeld der Bundestagswahl den Wahlkreis analysiert.

SWR: Der Wahlkreis wirkt auf den ersten Blick wie eine sichere Bank für die CDU. Seit Ende der 70er Jahre gab es nur zwei direkt gewählte Abgeordnete, beides Verkehrspolitiker, beides Männer der CDU. Über 30 Jahre lang vertrat Matthias Wissmann, der ja sogar Verkehrsminister wurde und später Chef des Verbands der Auto-Industrie, den Wahlkreis als direkt gewählter Abgeordneter, mittlerweile seit 2009 Steffen Bilger, CDU, Staatssekretär im Verkehrsministerium und ebenfalls ein einflussreicher Bundespolitiker daher. Ist der Wahlkreis Ludwigsburg sicheres CDU-Land?

Thomas Franke: In der Tat ist der Bundestagswahlkreis Ludwigsburg jahrzehntelang für die CDU eine sichere Bank gewesen. Matthias Wissmann wurde neunmal zwischen 1976 und 2005 direkt gewählt, seit 2009 wurde Steffen Bilger dreimal direkt gewählt. Der Vorsprung vor den weiteren Kandidierenden war jeweils enorm, so hatte Steffen Bilger bei der letzten Bundestagswahl 2017 über 20% mehr Erststimmen als der nächstplatzierte SPD-Kandidat.

Der Bundestagswahlkreis umfasst den südlichen Teil des Landkreises Ludwigsburg mit den Gemeinden Asperg, Ditzingen, Eberdingen, Gerlingen, Hemmingen, Korntal-Münchingen, Kornwestheim, Ludwigsburg, Markgröningen, Möglingen, Oberriexingen, Remseck am Neckar, Schwieberdingen, Sersheim und Vaihingen an der Enz. Zum Wahlkreis gehört seit 2017 außerdem die Gemeinde Weissach aus dem Landkreis Böblingen. Die zugehörigen Kommunen zeichnen sich durch eine gute Arbeitsplatzsituation und Infrastruktur aus, sie sind alle im sogenannten Speckgürtel zur Landeshauptstadt zu finden und haben trotzdem teilweise ländliche Ausprägung mit Nähe zur Natur. Dieser Mix war vermutlich für die CDU bisher bei Bundestagswahlen ideal für ein gutes Wahlergebnis.

Die Bundestagswahl 2021 steht ganz im Zeichen der Corona-Pandemie und unterscheidet sich von vergangenen Wahlen. Der Wahlkampf wird anders stattfinden: weniger persönlich, mehr digital. Zudem tritt Angela Merkel, die amtierende CDU-Bundeskanzlerin, nicht mehr an. Diese Konstellation beeinflusst die Wahl am 26. September erheblich. Da die Parteibindungen in den letzten Jahren weiter erodiert sind, gibt es einen hohen Anteil an Wechselwählerinnen und –wähler.

Für den Wahlkreis Ludwigsburg hat diese Ausgangssituation sicherlich auch Folgen. Die prominenten Kandidaturen von Steffen Bilger, CDU und Dr. Sandra Detzer, der Landesvorsitzenden der Grünen in Baden-Württemberg sorgen im Wahlkreis zudem für mediale Aufmerksamkeit, überregionales Interesse und mehr Spannung. Es ist angesichts der aktuellen Umfragen deshalb davon auszugehen, dass das Rennen um das Direktmandat zwischen diesen beiden entschieden wird. Die anderen Kandidierenden werden bei den Erststimmen voraussichtlich keine große Rolle spielen, obwohl der Wahlkreis mit Martin Hess von der AfD aktuell einen weiteren Bundestagsabgeordneten hat. Das Wahlergebnis bei den Erststimmen wird vermutlich wesentlich knapper ausfallen als bei den vorangegangenen Wahlen.

SWR: Was sind aus ihrer Sicht die Herausforderungen, die regional anstehen?

Thomas Franke: Wie in vielen größeren Städten spielen bezahlbare Wohnungen bzw. der Wohnungsmangel eine große Rolle. Der enorme Anstieg der Mieten und Quadratmeterpreise für Bauflächen oder Bestandsimmobilien wirkt sich unmittelbar auf das Leben der Menschen im Wahlkreis aus.

Dazu kommt der Strukturwandel in der Automobilindustrie durch die aufkommende Elektromobilität und veränderten Bedingungen für die Zulieferer, die im Wahlkreis vertreten sind. Es ist dadurch mit einem Arbeitsplatzabbau bzw. einer Umwandlung von Jobs zu rechnen.

Die Verkehrsthematik im Wahlkreis ist sicherlich auch eine große Herausforderung. Neben möglichen Ortsumfahrungen, die seit Jahren diskutiert werden, ist hier der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs zwischen Schwieberdingen und Remseck am Neckar zu nennen. Durch den Zweckverband Stadtbahn, dem einige Kommunen im Wahlkreis angehören, soll das Großprojekt auf den Weg gebracht werden.

Das Thema Luftreinhaltung ist besonders für die Stadt Ludwigsburg eine Herausforderung. Aus Messwerten des Umweltbundesamts (UBA), die am 28. Mai 2021 veröffentlicht worden, geht hervor, dass es 2020 in Ludwigsburg (47 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel) eine Überschreitung des erlaubten Grenzwerts von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid (NO2) pro Kubikmeter Luft gab. Am selben Tag wurde der Luftreinhaltungsplan von Ludwigsburg vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt. Ludwigsburg wird demnach angehalten, seine Pläne zu überarbeiten, um die erlaubten Grenzwerte für Stickstoffdioxid einzuhalten.

Die Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie ist sowohl lokal als auch regional eine große Herausforderung, insbesondere für Gastronomie und Kultur, aber auch für den Breitensport sowie den Einzelhandel.

SWR: Spielen die regionalen Fragen in Ludwigsburg aus ihrer Sicht bei der Bundestagswahl für die Entscheidung der Wählerinnen und Wähler eine große Rolle oder wählen viele doch nach bundesweit relevanten Themen?

Thomas Franke: In der Regel spielen bei der Bundestagswahl die bundesweit relevanten Themen die größere Rolle als regionale Fragen. 2017 wurde die Bundestagswahl von der Flüchtlingsthematik dominiert, 2021 werden es die Folgen der Corona-Pandemie sein. Die Wählerinnen und Wähler werden sich bei ihrer Wahlentscheidung vermutlich leiten lassen, inwiefern die jeweilige politische Parteiposition sich unmittelbar auf Alltag, Familie, Gesundheit und berufliche Sicherheit auswirkt oder ausgewirkt hat.

Zur Person

Thomas Franke, M.A. ist Realschullehrer und bei der LpB der Leiter der neuen Außenstelle Ludwigsburg. Er war nach seinem Wirken in der Schule im Landtag von Baden-Württemberg als Referent tätig und hat nach seinem Wechsel zur LpB den Fachbereich Politische Tage aufgebaut. Im Rahmen seiner Tätigkeit erstellte er Planspiele zum Landtag von Baden-Württemberg, Publikationen zu den Kommunalwahlen und zeichnet für viele Aktionstage und Workshops zu verschiedenen politischen Themenfeldern verantwortlich.