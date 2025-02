Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg warnt: Immer mehr Menschen fallen beim Online-Dating auf vorgetäuschte Liebe von Heiratsschwindlern herein. Die Betrugsmasche heißt Love Scamming.

In den letzten fünf Jahren ist der Schaden durch Love Scamming in Baden-Württemberg von 3 auf über 20 Millionen Euro angestiegen, erklärt der Leiter der Wirtschaftskriminalität im Landeskriminalamts (LKA), Oliver Hoffmann. Allein 2024 gab es 40 bis 50 Fälle, bei denen jeweils über 100.000 Euro erbeutet wurden.

Wir sind sehr besorgt: Die Summen, die ergaunert werden, werden immer höher.

Hohe Dunkelziffer beim Love Scamming

Nicht nur die ergaunerten Summen sind in den letzten Jahren stark angestiegen, auch die Zahl der Opfer hat sich fast verdoppelt, so Hoffmann im SWR-Interview. Das Problem bei den Zahlen: Sie sind nur bedingt aussagekräftig. Wahrscheinlich gibt es noch mehr Fälle, aber die Opfer erstatten unter anderem aus Scham keine Anzeige bei der Polizei. Zu schmerzhaft sei die Vorstellung, dass die Beamtinnen und Beamten den sehr persönlichen Austausch mit den Tätern lesen könnten.

LKA BW: Love Scamming Opfer werden wahllos kontaktiert

Die Täter schreiben nach Erkenntnissen des Landeskriminalamts wahllos Menschen auf Social Media oder auf Dating-Portalen an. Gezielt werde nach Erkenntnissen der Beamten niemand ausgewählt. Die Betrüger schreiben tausende Nachrichten und springen dann auf die Personen an, die sich offen zeigen. Einsamkeit spiele dabei eine große Rolle.

Viele Opfer seien schon Jahre sehnsuchtsvoll auf der Suche nach emotionaler Bindung. Die Betrüger gewinnen oft schnell ihr Vertrauen, schon nach kurzer Zeit kommt der Liebesschwur.

Oft verführen Frauen Frauen beim Online-Heiratsschwindel

Auffällig sei, dass es wohl viele Täterinnen gibt, so Oliver Hoffmann. Also Frauen, die sich als Männer ausgeben und Frauen zu Opfern machen. Denn diese wissen genau, was Single-Frauen gerne hören wollen. Schnell werde so eine emotionale Bindung aufgebaut, so der LKA-Experte weiter.

Die "Love Scamming" Betrüger finden ihre Opfer auf Dating Portalen oder in Social Media. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Alicia Windzio

Der Kriminalist warnt: Spätestens wenn Geldnot vorgespielt werde oder konkrete Geldforderungen kommen würden, solle man sich mit Vertrauten besprechen und auf ein persönliches Treffen bestehen.

Viele Opfer leihen sich Geld für die vermeintliche Liebe

Ein Großteil der Opfer sei nicht reich. Die Täter erbeuten laut LKA nur kleine Summen, die für die Betroffenen aber auch existenzgefährdend sein können. Viele würden sich in ihrer Not auch Geld leihen.

Die Bekämpfung ist schwierig, aber nicht unmöglich. Eine Anzeige ist immer wichtig.

Das verlorene Geld wieder zurück zu bekommen, sei schwierig, so der Leiter Wirtschaftskriminalität im Landeskriminalamt. Die Täter sitzen in den meisten Fällen im Ausland und die dortigen Behörden würden nicht kooperieren. Aber jede Anzeige sei für die Beamten ein weiteres Puzzleteil, um den Liebesbetrügern auf die Spur zu kommen und den daran hängenden Geldwäschenetzwerken.

Die Täter vor Ort haben sich wohl auf bestimmte Maschen "spezialisiert" . Immer wieder gibt es dann doch Fortschritte und Ermittlungserfolge.

Polizei rät: Anzeige bei Love Scamming wichtig

Wer Opfer von einem Betrug geworden ist, dem rät der Beamte, möglichst alle Daten zu ändern. Also Bankverbindung, Handynummer und Online-Konten - nur so könne man sich vor einem weiteren Betrug schützen. Oft verkaufen die Täter ihre Daten weiter.

Den Beamten gehe es bei den Anzeigen auch vor allem um Daten, wo zum Beispiel Gelder hingeflossen sind. Der genaue Ablauf der Kommunikation sei hingegen nicht relevant, so Oliver Hoffmann. Er will Betroffenen die Angst nehmen und motivieren, sich an die Polizei zu wenden.