Louisa Schneider SWR SWR / Foto: Patricia Neligan

Hörfunk, Fernsehen oder multimedial?

In Germany we say "Infaulenzer" – immer multimedial unterwegs!

Neigschmeckt oder aus dem Ländle?

Was zur Hölle bedeutet "neigschmeckt"?

Kaffee oder Tee?

Latente Kaffeebesessenheit

Buch oder CD?

Seit wir bereits im Zeitalter vom Metaverse leben (und ich Angst davor habe), bleibe ich lieber analog mit meinen Büchern.

Sprint oder Marathon?

Schneller Schritt, aber langer Atem. Die Kombi macht's!

Berge oder Meer?

Kopf aus – Meer; Geist ein – Berge.

Vesper oder 5-Gänge-Menü?

Mache stattdessen auf meiner 3-Gänge-Vespa eine kleine Spritztour, yeah! Sorry, denke bei "Vesper" immer an meine Vespa – beides nach meinem Geschmack!

Glas halbvoll oder halbleer?

Immer halbvoll und ich kipp nach!