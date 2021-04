Ein Glücksspieler aus Bietigheim-Bissingen (Landkreis Ludwigsburg) hat beim Eurojackpot knapp 1,2 Millionen Euro gewonnen - steuerfrei. Um wen genau es sich handelt, weiß Lotto Baden-Württemberg nach Angaben vom Samstag noch nicht. Der Gewinner habe anonym an der Lotterie vom Freitagabend teilgenommen. Er kann seine Spielquittung in jeder Lotto-Annahmestelle in Baden-Württemberg oder direkt in der Stuttgarter Zentrale einreichen. Der Spieler hatte die Zahlen dem Zufallsgenerator im Terminal der Annahmestelle überlassen. Der Computer wählte beim sogenannten Quicktipp die Zahlen 11, 18, 23, 29, 32 und die Zusatzzahl 3. Es war der achte baden-württembergische Millionentreffer in diesem Jahr.