Long-/Post-Covid-Ambulanz der RKH Kliniken schließt

Die Ambulanz der RKH Kliniken für Patientinnen und Patienten mit Long- und Post-Covid-Symptomen im Kreis Ludwigsburg schließt. Das Angebot werde zum 1. Dezember eingestellt, bestätigte die Klinik. Die Nachfrage und der Bedarf für die Long-Covid-Ambulanz sei groß gewesen. Das Angebot müsse aber wegen eines Personalwechsels eingestellt werden. Künftig würden Long- und Post-Covid-Patienten von den niedergelassenen Hausärzten versorgt, so die Klinik. Seit Juli gibt es in den RKH Kliniken eine solche Sprechstunde speziell für Patientinnen und Patienten mit Long- und Post-Covid-Symptomen. Von dieser zentralen Anlaufstelle wurden sie an spezialisierte Ärzte weitervermittelt.