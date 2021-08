Viele Menschen, die an Corona erkrankt waren, leiden auch lange danach noch unter der Krankheit. Ärztinnen und Ärzten steht bei der Behandlung von sogenannten Long-Covid-Patienten nun ein neuer Leitfaden zur Verfügung. Er wurde von der Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin in Stuttgart erarbeitet. Atemnot, Müdigkeit, Erschöpfung und Gedächtnisschwierigkeiten- all das sind Beschwerden unter denen Long- bzw-Post-Covid-Patienten leiden können. Auf 70 Seiten werden unterschiedlichste Symptome und Behandlungsmöglichkeiten aufgeführt. Der Leitfaden, an dem über 40 Fachgesellschaften mitgearbeitet haben, soll den Ärzten vor Ort praktische Hilfe bei der Behandlung der Patienten geben. In den nächsten zwei Wochen soll auch ein allgemein verständlicher Ratgeber für Patienten veröffentlicht werden. Die Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin fordert, dass den Corona-Patienten künftig Hilfe in Spezialambulanzen und durch Reha-Maßnahmen angeboten wird. Jeder 10 betroffene Patient leidet nach Angaben der Experten unter den Langzeitfolgen der Corona-Infektion.