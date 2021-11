S-Bahn Stuttgart: Betrunkene Männer schlagen und treten Lokführer

Der Lokführer einer S-Bahn ist in Stuttgart von mehreren Männern angegriffen und verletzt worden. Laut Bundespolizei wurde der 44-jährige Lokführer unter anderem am Kopf und am Oberkörper verletzt. Er sei vor Ort von Rettungskräften versorgt worden. Die offenbar betrunkenen jungen Männer sollen am frühen Montagmorgen mit einer S-Bahn Richtung Filderstadt gefahren sein. Beim Stopp an der Haltestelle Sommerrain in Stuttgart-Bad Cannstatt hätten sie dann wohl die Türen blockiert. Als der Lokführer sie ansprach, soll ihn einer der Männer mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Mehrere Männer aus der Gruppe sollen dann auf den am Boden liegenden Lokführer eingeschlagen und eingetreten haben. Im Zuge der Fahndung wurden zwei mögliche Tatverdächtige vorläufig festgenommen.