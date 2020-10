In Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) sind die Corona-Neuinfektionen vergangene Woche stark angestiegen. Dennoch sieht die Stadt keine Veranlassung für härtere Einschnitte.

Der Inzidenzwert für Bietigheim-Bissingen - die Zahl der Neuinfektionen binnen einer Woche auf 100.000 Einwohner hoch gerechnet - lag am Mittwoch bei 243. Das erklärte eine Sprecherin der Stadt auf SWR-Anfrage am Donnerstag. Damit liegt der Inzidenzwert knapp unter dem des Berchtesgardener Landes in Bayern, wo die Menschen zuhause bleiben müssen.

"Punktuelles Geschehen" für die Werte verantwortlich

Dass die Stadt Bietigheim-Bissingen dennoch keine weitergehenden Einschnitte erlassen oder geplant hat, liege an dem "punktuellen Geschehen", heißt es weiter aus dem Rathaus. Am 16. Oktober wurden in der Stadt 50 Neuinfektionen mit dem SARS-Cov2-Virus bekannt. Allein 31 davon in einem Flüchtlingsheim. Bei Tests am selben Tag kamen noch 19 weitere Fälle aus dem übrigen Stadtgebiet hinzu. In der Regel stelle man allerdings nur sechs bis zehn Neuinfektionen am Tag fest, so die Sprecherin.

Geltende Regeln werden angewandt

Für das Leben in der Stadt haben die hohen Zahlen daher keine weitere Bedeutung, es bleibe vorerst bei den Regelungen, die auf Landes- und Landkreisebene gelten, hieß es weiter. Dazu zählen eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum, sobald ein Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann. Die Zahl der erlaubten Teilnehmer an Feiern wurde deutlich reduziert und es gilt eine Sperrstunde. Die Ausweitung der Maskenpflicht auf die Innenstadt von Bietigeheim-Bissingen ist bislang nicht vorgesehen.