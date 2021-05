per Mail teilen

Der Kreis Böblingen ist der erste in der Region Stuttgart, der nach der dritten Welle die Corona-Maßnahmen wieder lockern darf. Am Montag war es soweit.

Die Zauberformel für Lockerungen lautet: Mit einer Inzidenz, die mindestens fünf Werktage hintereinander unter 100 liegt, darf geöffnet werden. Das hat der Kreis Böblingen geschafft. Er lag am Montag mit einer 7-Tage-Inzidenz von 96,7 knapp unter der magischen Grenze. Damit fällt die Bundesnotbremse weg und es greifen die vom Land in der Corona-Verordnung definierten Lockerungen.

Freibad in Sindelfingen wieder geöffnet

Nach dem Wegfall der Bundesnotbremse im Kreis Böblingen hat das Freibad in Sindelfingen seit dem 17. Mai wieder geöffnet. Zur Eröffnung gabs Nieselwetter und kühle Temperaturen. SWR Philipp Päfflin

Ganz vorne bei den ersten Öffnungen im Kreis Böblingen mit dabei ist das Freibad in Sindelfingen. Das öffnete bereits am Montag wieder seine Türen für Besucher - wenn auch bei eher ungemütlichem Wetter. Wie bereits aus dem Sommer bekannt, müssen vorher Termine in einem bestimmten Zeitabschnitt gebucht werden. Zudem brauchen Besucherinnen und Besucher einen tagesaktuellen negativen Schnelltest oder den Nachweis, dass sie genesen oder geimpft sind.

Im Kreis Böblingen gibt es mittlerweile knapp 80 Schnelltestzentren, wo entsprechende Tests durchgeführt werden können. Das Ergebnis erhalten die Bürgerinnen und Bürger entweder per App - oder sie erhalten ein Armband mit einem Barcode, der das negative Testergebnis dokumentiert.

Restaurantbesuch, Click&Meet, Volkshochschulkurs

Die Pflicht für einen Test-, Genesenen- oder Impfnachweis gelten auch für viele andere der jetzt wieder möglichen Aktivitäten. Zum Beispiel auch bei der Innen- und Außengastronomie, die zwischen 6 und 21 Uhr wieder öffnen darf. Zudem gelten Hygienekonzepte und Kontakte müssen dokumentiert werden. Gleiches gilt für den Handel, der ab sofort wieder Click&Meet anbieten darf. Auch Hotels dürfen wieder Touristen empfangen. Im Freizeitbereich dürfen wieder Museen, Galerien, Gedenkstätten, Büchereien und Zoos unter Auflagen öffnen. Auch Volkshochschulen und Sportvereine dürfen in begrenztem Umfang wieder Angebote machen. Auch die Außenbereiche von Schwimmbädern dürfen wieder öffnen. Schulen kehren zurück zum Wechselunterricht, Kitas arbeiten unter Pandemiebedingungen im Regelbetrieb.