Dank gesunkener Corona-Inzidenz hatte die Stadt Stuttgart Öffnungen angekündigt und von einem "Pfingstwunder" gesprochen. Doch das wird wohl an einem Rechenfehler scheitern.

Die Stadt Stuttgart hat zu frühe Lockerungen der Corona-Maßnahmen angekündigt. Stadtsprecher Sven Matis hatte gegenüber dem SWR gesagt, dass ab Pfingstmontag beispielsweise die Öffnung der Gastronomie möglich sei. Er sprach von einem möglichen "Pfingstwunder".

Doch dazu wird es wohl nicht kommen. Die Landesregierung pfeift die Stadt zurück, der Grund: Ein Rechenfehler. Laut Sozialministerium darf die Stadt erst am Donnerstag (27. Mai) Lockerungen umsetzen, falls die Inzidenz bis dahin unter 100 bleibt.

Nicht zum ersten Mal Verwirrung um Lockerung der Bundesnotbremse

Die Rechnung der Landesregierung geht so: Am Mittwoch, den 19. Mai, lag Stuttgart das erste Mal unter 100. Damit seien am Dienstag die fünf Werktage in Folge erreicht (Samstag zählt auch als Werktag). Erst am übernächsten Tag dürfen die Öffnungen dann greifen, also am Donnerstag, den 27. Mai.

Für die Bundesnotbremse zählen dabei immer die Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) und die werden in der Regel einen Tag nach der Meldung durch das Landesgesundheitsamt publiziert. Dieser Umstand ist der Stadt bei ihren Rechnungen zum Verhängnis geworden. Auch im Kreis Böblingen hatte es zuletzt Verwirrung um diese Regelung gegeben. Böblingen hatte trotz gleicher Ausgangslage früher gelockert als der Rhein-Neckar-Kreis.

Diese Corona-Lockerungen wären in Stuttgart ab Donnerstag möglich

Sollte die Inzidenz in Stuttgart in den kommenden Tagen unter 100 bleiben, könnten ab Donnerstag unter anderem Restaurant wieder öffnen - zumindest bis 21 Uhr. Außerdem könnten Lockerungen für Kinos, Konzerte, Hotels, Freibäder oder auch private Treffen inkrafttreten. Einen Überblick zu Regeln in Kreisen, die konstant unter einer Inzidenz von 100 liegen, gibt es hier:

Kitaöffnungen mit Testpflicht bereits ab diesen Freitag

Ab Freitag können in Stuttgart bereits die rund 600 Kitas und Kindertagespflegeangebote öffnen. Die Bürgermeisterin für Jugend und Bildung, Isabel Fezer (FDP), sagte: "Wir atmen auf. Dass die Kinderbetreuung wieder startet, haben viele herbeigesehnt." Für den Regelbetrieb gelte eine Corona-Testpflicht. Die Stadt wolle dafür sorgen, dass Kinder, Eltern, Erzieherinnen und Erzieher größtmögliche Sicherheit vor einer Infektion hätten, erklärte Fezer. "Die Testpflicht leistet einen wertvollen Beitrag für einen sicheren Kita‐Betrieb."

Den Kitabetrieb ermöglichte ebenfalls die fallende Sieben-Tage-Inzidenz, sie lag fünf Tage in Folge unter 165. Nun können die Kindern in einer festen Gruppeneinteilung und unter Einhaltung der Test- und Hygieneregeln zurückkommen.