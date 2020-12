Seit Mitternacht gilt bundesweit der zweite harte Lockdown - in der Region Stuttgart sind damit wieder Änderungen in den Fahrplänen im öffentlichen Personennahverkehr verbunden. So gibt es etwa keinen Nachtverkehr mehr. Alle Nachtbuslinien im Bereich des Verkehrs- und Tarifverbundes Stuttgart (VVS) sind bis auf Weiteres eingestellt, auch im Kreis Göppingen, teilte der Verbund mit. Betroffen von den Änderungen ist nach Angaben des VVS auch die S-Bahn. So werden die Nacht-S-Bahnen und der Wochenendzug im Spätverkehr der Wieslauftalbahn bis mindestens 10. Januar eingestellt. Der regionale Bahnverkehr dagegen ist nicht betroffen, die Züge fahren wie gewohnt.