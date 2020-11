Mit harten Einschnitten sollen die Infektionszahlen gesenkt werden - dafür müssen unter anderem Gastronomiebetriebe und Fitnessstudios schließen, aber auch Kultureinrichtungen bleiben zu. In Stuttgart gibt es dafür heftige Kritik.

Viele Stuttgarter Wirte sind entsetzt, aber auch der Einzelhandel läuft Sturm. Sven Hahn von der City-Initiative Stuttgart befürchtet, dass alle Branchen darunter leiden. Das Weihnachtsgeschäft werde dieses Jahr definitiv nicht stattfinden, sagte Hahn im SWR. Einige Gastronomen wollen versuchen, mit Außer-Haus-Verkauf zumindest ein paar Kosten zu decken.

Viele Gaststätten in Existenz bedroht

Die Vertretung des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in Baden-Württemberg sieht die Maßnahmen als kontraproduktiv an. Das Zumachen sei für viele Betriebe Existenzbedrohlich und Existenzvernichtend, so Sprecher Daniel Ohl gegenüber dem SWR.

Die Menschen gehen dann in den Hobbykeller zum geselligen Treffen und dort gibt es kein Hygienekonzept und dort gibt es keinen Mindestabstand. So gewinnt man für den Infektionsschutz nichts. Daniel Ohl Dehoga BW

Intendant der Staatstheater wirft Verantwortlichen Symbolpolitik vor

Mit ihren massiven Einschnitten in den Alltag der Gesellschaft betreibt die Politik nach Ansicht des Intendanten der Württembergischen Staatstheater auch Symbolpolitik. "Wir werden in Mithaftung genommen für eine Symbolpolitik", sagte der geschäftsführende Intendant des renommierten Stuttgarter Drei-Sparten-Hauses, Marc-Oliver Hendriks. Es gebe bislang keinen Beleg dafür, dass sich Menschen in Theatern, Opern oder beim Ballett infiziert hätten. "Theater sind sichere Orte", sagte Hendriks. "Es wirkt auf mich vielmehr ein bisschen so, als nehme man die attraktiven Dinge aus den Schaufenstern, nur damit die Leute zu Hause bleiben."