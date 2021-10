per Mail teilen

Bei einem Unfall mit mehreren Lastwagen auf einem Parkplatz an der A8 ist ein Mann gestorben. Der 55-Jährige fuhr am späten Samstagabend mit seinem Fahrzeug auf den Parkplatz bei Sindelfingen (Landkreis Böblingen) und streifte dabei aus bislang ungeklärter Ursache einen anderen Lkw, wie eine Polizeisprecherin sagte. Dabei kam es zur Kollision mit einem weiteren Laster. Der Fahrer starb noch am Unfallort.