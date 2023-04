Lkw-Demo in Stuttgart gegen hohe Spritpreise

Vieles wird teurer. Die Inflation schießt in die Höhe. Lastwagenfahrerinnen und -fahrer haben am Samstagmittag in Stuttgart gegen die gestiegenen Spritpreise protestiert.

Vom Cannstatter Wasen aus startete der Korso mit rund 20 Zugmaschinen und Kleintransportern in Richtung Innenstadt. Die Protestierenden drehten in der City eine Runde und fuhren dann zum Wasen zurück. Demonstranten sehen mögliches Versorgungsproblem Im Zweifel würden die Regale leer bleiben, weil sich das Fahren nicht mehr rechne, sagte der Veranstalter, eine Privatperson, dem SWR. Vereinzelt hätten Kleinbetriebe schon Fahrzeuge stillgelegt. Die Protestierenden kamen auch aus dem erweiterten Umkreis von Stuttgart, so zum Beispiel aus Künzelsau, Pforzheim und Heilbronn.