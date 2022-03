per Mail teilen

Ein in Flammen stehender Lastwagen hat am frühen Freitagmorgen eine einseitige Sperrung der Autobahn 81 zwischen Sindelfingen und Stuttgart ausgelöst. Die Fahrbahn in Richtung Stuttgart ist weiterhin nur auf einer Spur befahrbar, wie die Polizei mitteilte. Die Brandursache ist unklar. Verletzte gab es ersten Erkenntnissen zufolge nicht.