LKW brennt aus - Fahrer unverletzt

per Mail teilen

Die Rauchschwaden waren weithin zu sehen: Ein Lastwagen hat am Samstagnachmittag bei Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) gebrannt. Der Fahrer habe berichtet, dass während der Fahrt plötzlich der Motor ausgefallen sei, so die Polizei. Der 57-Jährige habe das Fahrzeug gestoppt und bemerkt, dass der Motor bereits in Flammen stand. Der Mann blieb unverletzt. Das Führerhaus brannte komplett aus, der Anhänger wurde nicht beschädigt. Als Brandursache nannte die Polizei einen technischen Defekt. Der Gesamtschaden wird auf 75.000 Euro geschätzt. Die Strecke wurde mehrere Stunden gesperrt.