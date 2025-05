Lkw-Brand auf A8: Autobahn nach Unfall gesperrt

per Mail teilen

Auf der A8 Richtung München ist es am Mittwochnachmittag zu einem Auffahrunfall mit zwei Lkw gekommen. Beide Fahrzeuge gerieten in Brand. Die Straße ist gesperrt.

Am Mittwochnachmittag kam es auf der A8 Richtung München auf Höhe Gruibingen (Kreis Göppingen) zu einem Auffahrunfall. Dabei gerieten zwei Lkw in Brand. Laut Polizei sei keiner der Fahrer verletzt worden und der Brand mittlerweile gelöscht. Die Bergungsarbeiten dauern allerdings an.

Mehrere Kilometer langer Stau auf Autobahn

Die A8 ist bei Gruibingen in Richtung München gesperrt und es hat sich ein mehrere Kilometer langer Stau gebildet. Bisher ist noch nicht abzusehen, wann die Bergungsarbeiten abgeschlossen sind, teilte die Polizei dem SWR auf Nachfrage mit.