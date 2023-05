Lkw auf Bundesstraße umgekippt: Ladung auf Gleisen bei Kirchheim/Teck

per Mail teilen

Beim Abfahren von der A8 bei Kirchheim/Teck-Ost auf die Bundesstraße Richtung Dettingen unter Teck (beide Kreis Esslingen) ist am Mittwochnachmittag ein mit Müll beladener Lkw umgekippt.

Wegen eines umgekippten Lkws sind am Mittwoch Teile der Bundesstraße 465 bei Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) und ein Abschnitt der Teckbahn gesperrt worden. Nach Angaben der Feuerwehr hatte der Lkw-Fahrer von der Autobahn kommend beim Abbiegen Richtung Dettingen unter Teck die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Teile der Ladung haben sich aus dem umgekippten Lastwagen im parallel zur B465 verlaufenden Gleisbett der Teckbahn verteilt.

Teckbahn soll am Donnerstag wieder fahren

So musste auch die Bahnstrecke zwischen Kirchheim und Oberlenningen gesperrt werden. Wie die S-Bahn Stuttgart in einem Tweet mitteilte, sollte der Zugverkehr der Teckbahn am Donnerstag aber wieder aufgenommen werden.

✅Arbeiten sind abgeschlossen. #Teckbahn (#RB64) kann morgen wieder regulär verkehren. Danke an alle Einsatzkräfte vor Ort. 💐 https://t.co/qPp4qjJq9x pic.twitter.com/X1dlXNCGkz

Feuerwehr befreit Lkw-Fahrer

Der Fahrer musste von der Feuerwehr befreit und nach einer Erstversorgung vor Ort mit dem Rettungsdienst verletzt in eine Klinik gebracht werden. Die Höhe des Sachschadens schätzt die Polizei auf 50.000 Euro.

Schienenersatzverkehr eingerichtet

Die Deutsche Bahn hatte wegen Reparaturarbeiten am Gleis einen Schienenersatzverkehr zwischen Kirchheim/Teck und Oberlenningen eingerichtet. Die Busse verkehrten analog zur Buslinie 177.