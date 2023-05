per Mail teilen

Nach einem Unfall auf der A81 auf Höhe der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen in Fahrtrichtung Stuttgart musste ein umgekippter Lkw aus der Mittelleitplanke gehoben werden.

Zwei Kräne und ein Abschleppfahrzeug haben nach Angaben der Polizei den umgekippten Lkw aus der Mittelleitplanke der A81 geborgen. Die Anschlussstellen Ludwigsburg-Süd und - Nord waren in Richtung Stuttgart voll gesperrt. Der Verkehr auf der Autobahn wurde bei Ludwigsburg-Nord ausgeleitet. Laut Polizei wurde die Sperrung um 14:00 Uhr aufgehoben. Der Verkehr fließe wieder.

Lkw auf Pkw aufgefahren

Der Lkw-Fahrer war in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, als er gegen 8:15 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen auf ein Auto auffuhr, umkippte und auf der Mittelleitplanke hängenblieb. Laut Polizei hatte er hatte offenbar zu spät bemerkt, dass der Verkehr ins Stocken geraten war. Vom Rettungsdienst sei er vorsoglich ins Krankenhaus gebracht worden, konnte aber wieder unverletzt entlassen werden. Es hätten keine Anzeichen für Verkehrsuntüchtigkeit vorgelegen. Der Sachschaden am Lkw belaufe sich auf rund 60.000 Euro, an der Leitplanke auf rund 10.000 Euro Im Lkw wurden 22.000 Liter einer lackähnlichen Substanz transportiert.

Auf der A81 bei Stuttgart-Zuffenhausen staute sich am Freitavormittag der Verkehr, nachdem der Lkw umgekippt war. Andreas Rossar

Massive Verkehrsbehinderungen bis zum frühen Nachmittag

Nach dem Unfall mussten am Vormittag in beiden Fahrtrichtungen auf Höhe der Unfallstelle jeweils die linken Fahrspuren gesperrt werden, in Fahrtrichtung Stuttgart auch der mittlere Fahrstreifen. Die Kräne und das Abschleppfahrzeug versuchten zunächst, den umgekippten Lkw von der Gegenfahrbahn aus aufzurichten. Dies scheiterte und die Bergungsfahrzeuge wechselten auf die Fahrtrichtung Stuttgart.