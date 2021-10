per Mail teilen

Die Leonberger Polizei ermittelt aktuell gegen noch unbekannt wegen Sachbeschädigung eines Lkw-Anhängers. Der Lkw war in der Nähe eines Dicounters am Straßenrand sicher abgestellt worden. Die Täter lösten die Feststellbremse des Anhängers und entfernten auch noch den Unterlegkeil. Daraufhin rollte der Anhänger auf einen davor abgestellten Wohnwagen. Am Wohnanhänger entstand Sachschaden. Die Polizei sucht nach Zeugen.