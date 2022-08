Liveblog: Der Deutsche Wandertag 2022 im Remstal

per Mail teilen

Wanderlust zwischen Wald, Reben und Fluss: Bis Sonntag, 7. August, findet im Remstal der 121. Deutschen Wandertag statt. Was läuft, wer läuft, wie läuft's - alles dazu lesen Sie hier bei uns im Liveblog.

6:39 Uhr Willkommen im Live-Blog am Donnerstag! Guten Morgen und willkommen zurück beim Live-Blog zum Deutschen Wandertag. Bis zu 38 Grad soll es heute in der Region werden. Die Veranstalter vom Schwäbischen Albverein haben dehalb versichert, auf die Witterung Rücksicht zu nehmen. Die Wanderführer werden heute bei Bedarf die Tourenverläufe abändern. Dadurch würden längere Passagen in offenem Gelände vermieden, teilten die Veranstalter mit. Weniger Tempo, mehr Trinken, öfter durch den Wald - so lautet die Devise. Die Sonne geht am Galgenberg über Schorndorf auf. Diesen Donnerstag soll es heiß für die Wanderer im Remstal werden - bis zu 38 Grad. SWR Fabian Ziehe Auch beim Rahmenprogramm in der Wanderhauptstadt Fellbach im Rems-Murr-Kreis will man sich für die Hitze wappnen. Für das Zusammensitzen beim "Genuss im Park" vor der Schwabenlandhalle würden noch mehr Sonnenschirme aufgestellt. Ohnehin kühler ist es im Innern der Halle. Dort startet heute um 15 Uhr eine Tourismusbörse. Höhepunkt ist am Abend um 19 Uhr die Eröffnungsfeier auf dem Guntram-Palm-Platz.

21:12 Uhr Ein heißer Eröffnungstag neigt sich dem Ende Wohl dem, der einen Wanderweg durch kühle Auen oder Waldesfrische gewählt hat: Das tolle Wetter zum Auftakt des Deutschen Wandertages 2022 im Remstal war auch schweißtreibend. Und morgen? Wird es noch heißer! Weiter Ausblick auf dem Remstalweg über den Schorndorfer Ottilienberg: Am Eröffnungs-Mittwoch beim Deutschen Wandertag brannte die Sonne kräftig über dem Remstal. SWR Fabian Ziehe Für den heutigen Mittwoch endet damit der Liveblog des SWR zum Deutschen Wandertag. Morgen wird weiter gewandert. Versprochen!

20:39 Uhr Deutscher Wandertag in der Tagesschau Auch die ARD-Kollegen der Tagesschau haben heute den Start des Deutschen Wandertags begleitet.

17:56 Uhr Bei Hitze hoch zur Grabkapelle! Jeder Stuttgarter weiß: Die Grabkapelle auf dem Württemberg bietet herrliche Ausblicke über die Neckarvororte. Heute ist der Weg hinauf wegen der Hitze noch anstrengender. Wanderführerin Brigitte Kanzer-Hamatscheck vom Schwäbischen Albverein und ihre Wandergruppe haben es trotzdem geschafft - in einem Tempo, von dem unsere Reporterin Siri Warrlich ziemlich überrascht war. Die Wanderer, die hier heute unterwegs sind, kommen aus ganz Deutschland - aus Wilhelmshaven oder von der Haffküste in Mecklenburg-Vorpommern. Oder auch aus Pforzheim wie Inga Stöber. Sie wandert gerne, weil es so einfach ist. "Man muss nur ein paar Schuhe kaufen und kann loslegen." Hitze stoppte diese Wanderer nicht: Am Mittwoch ging es beim Deutschen Wandertag unter anderem hinauf auf den Rotenberg. Ein paar Impressionen. SWR Siri Warrlich Bild in Detailansicht öffnen Wanderführerin Brigitte Kanzer-Hamatscheck vom Schwäbischen Albverein führte ihre Wandertahsgruppe hinauf zur Grabkapelle. SWR Siri Warrlich Bild in Detailansicht öffnen Hitze stoppte diese Wanderer nicht: Am Mittwoch ging es beim Deutschen Wandertag unter anderem hinauf auf den Rotenberg. Der Sonnenhut war dabei Pflicht. SWR Siri Warrlich Bild in Detailansicht öffnen Die Wanderung beim Deutschen Wandertag hinauf auf den Rotenberg führte durch Weinberge mit weiten Blick ins Tal. SWR Siri Warrlich Bild in Detailansicht öffnen Von der Grabkapelle aus öffnet sich den Wandertags-Wanderern ein imposanter Rundumblick über die Neckarvororte von Stuttgart. SWR Siri Warrlich Bild in Detailansicht öffnen

16:03 Uhr Endlich Hauptstadt! Mag das auch nur auf Zeit und nur für die Wanderfreunde gelten - geschenkt: Fellbach ist seit heute Wander-Hauptstadt! Die Stadt im Rems-Murr-Kreis begrüßt ihre Gäste und verrät auch, was bei ihren Veranstaltungen im Rahmen von "Genuss im Park" geboten ist.

15:41 Uhr Offizielle Stimmen zum offiziellen Start Zum offiziellen Startschuss für den 121. Deutschen Wandertag am heutigen Mittwoch gab es - wie es so üblich ist - erstmal eine Pressekonferenz in Fellbach. Eine gute Gelegenheit, noch mal das ganze Treffen aus der Vogelperspektive zu betrachten und zu erfahren, worauf es den Machern ankommt. Reporterin Verena Neuhausen hat zugehört.

14:42 Uhr Wanderverbands-Chef Rauchfuß kritisiert Bundespolitik Zum Wandertags-Auftakt hat Hans-Ulrich Rauchfuß, der Chef des Deutschen Wanderverbandes wie auch des Schwäbischen Albvereins, die Politik aufgefordert, ein zuständiges Bundesministerium für das Wandern zu benennen.

12:44 Uhr Reporterbus und Ticker begleiten den Wandertag Schaut man auf das Programmheft, dann geht es am heutigen Mittwoch also los: "121. Deutscher Wandertag, 3.-7.8.2022" steht da weiß auf Magenta. Dabei wird natürlich schon seit Samstag kräftig gewandert hier im Remstal. Die Vorab-Eröffnung war schon vor vier Tagen. Der SWR begleitet mit einem Reporterbus jeden Tag den Deutschen Wandertag 2022 im Remstal. SWR Fabian Ziehe Reporterbus und Ticker begleiten des Wandertag Aber spätestens seit heute schnürt man auch in der temporären Wanderhauptstadt Fellbach (Rems-Murr-Kreis) die Schuhe: In und um um die Schwabendlandhalle wird die nächsten Tage mächtig viel los sein. Der SWR ist nun übrigens auch täglich mit Reporterbus und Liveblog vor Ort. Ganz schön heiß und trocken hier: So sieht es aus in Fellbach zum Start des Deutschen Wandertag im Remstal. In der Schwabenlandhalle im Hintergrund fand übrigens die Eröffnungs-Pressekonferenz statt. SWR Fabian Ziehe Bild in Detailansicht öffnen Die Pressekonferenz am ersten offiziellen Tag des Deutschen Wandertages - dazu später mehr. SWR Fabian Ziehe Bild in Detailansicht öffnen Der Deutsche Wandertag 2022 im Remstal: Die Bühne in Fellbach ist bereit, das Programm in der Wanderhauptstadt kann starten. SWR Fabian Ziehe Bild in Detailansicht öffnen

8:21 Uhr Der Wandertag im Morgenmagazin von ARD und ZDF Schon gesehen? Der Deutsche Wandertag im Remstal war auch ein Thema beim Morgenmagazin von ARD und ZDF am Mittwochmorgen. Dabei ging es um Fitness und Gesundheit beim Wandern mit Wanderführerin Ina Krauter.

19:03 Uhr Wer über Wege wacht: Wegewart Gerhard Volz Wer wandert, will wissen wohin. Hilfreich, wenn Wanderzeichen und Tafeln die Richtung weisen. Gepflegt will so ein Wanderweg, ja das ganze Netz von Wanderwegen des Schwäbischen Albvereins im Remstal auch sein - gerade vor dem großen Wanderer-Treffen im Remstal. Kollegin Barbara Siebert hat Wegewart Gerhard Volz begleitet - Schritt um Schritt, Schnitt um Schnitt.

19:12 Uhr Der Weg zum Wandertag: die Ortsgruppe Waldstetten Ein ganzes Tal: das Remstal. Und ein ganzer Wanderverband: der Schwäbische Albverein. Tage, Wochen, Monate hat man sich auf den Deutschen Wandertag 2022 vorbereitet - so auch in Waldstetten (Ostalbkreis). Kollegin Barbara Siebert war dort mit der Kamera zu Gast - und hat eine engagierte Wandertruppe getroffen. Und: Es wird musikalisch!

16:32 Uhr Pralles Programmheft mit über 400 Veranstaltungen Wo soll's denn nun hingehen? Der Deutsche Wandertag 2022 im Remstal wartet von Samstag, 30.7., bis Sonntag, 7.8., mit über 200 Wanderungen und nochmal so vielen Veranstaltungen auf. Eine Übersicht in dem Programm-Dschungel bietet das Programmheft, das man digital abrufen kann, aber auch vor Ort in den teilnehmenden Gemeinden erhält. Das Programmheft vom 121. Deutschen Wandertag 2022 im Remstal. SWR Fabian Ziehe

14:16 Uhr Remsi ist zurück Bei der Landesgartenschau 2019 summte sie schon durch das Remstal von Essingen (Ostalbkreis) bis Remseck (Kreis Ludwigsburg): Remsi, eine pummelige, sympatische Gelb-Schwarz-Quergestreifte als Maskottchen der Remstalgemeinden. Das Maskottchen Remsi bei der Landesgartenschau 2019. Pressestelle Authentic Studios Beim Deutschen Wandertag erhält man sie übrigens als Plakette, mit der es vergünstigte Angebote und kostenlosen ÖPNV gibt. Die Wandertags-Plakette "Remsi" vom 121. Deutschen Wandertag 2022 im Remstal. SWR Fabian Ziehe

12:40 Uhr Wieso eigentlich wandern? Man möchte von einer Wiederentdeckung des Wanderns sprechen: In jüngster Zeit sind die Wanderwege wieder deutlich stärker frequentiert. Die Deutschen, schon seit dem 19. Jahrhundert ein begeistertes Wandervolk, entdecken zu Fuß ihre Heimat wieder. Doch was lockt raus in die Natur? Reporterin Siri Warrlich hat mal nachgefragt.