Wie läuft der Wahlsonntag in Stuttgart in Corona-Zeiten? Wer sahnt viele Stimmen ab und wer verliert? Alle Neuigkeiten rund um die OB-Wahl in Stuttgart finden Sie hier im Wahl-Ticker.

OB-Wahl Stuttgart: So hohe Wahlbeteiligung wie zuletzt in den 1990er-Jahren

8. November, 18:05 Uhr

Die Stadt Stuttgart meldet bei der OB-Wahl in Stuttgart eine Wahlbeteiligung von 51,6 Prozent. Stadtsprecher Sven Matis bezog sich dabei in seiner Twitter-Meldung auf eine Prognose des Statistischen Amts auf Basis der abgegebenen Stimmen bis 17 Uhr. Seit 18 Uhr haben die Wahllokale geschlossen und die Stimmen werden ausgezählt.

Ergebnis der OB-Wahl Stuttgart ab 20:20 Uhr im SWR-Livestream

8. November, 17:40 Uhr

In einer knappen halben Stunde schließen in Stuttgart die Wahllokale. Bereits im Vorfeld hatten etwa 100.000 Wählerinnen und Wähler ihr Kreuz bereits per Briefwahl gesetzt. Ein Ergebnis wird für etwa 20:30 Uhr erwartet. Der SWR berichtet ab 20:20 Uhr im Livestream.

Weiter hohe Wahlbeteiligung bei OB-Wahl in Stuttgart

8. November, 17:10 Uhr

OB-Wahl in Corona-Zeiten: Vereinzelt Polizeieinsätze wegen Wahlbeobachtern ohne Maske

8. November, 16:55 Uhr

Die Corona-Pandemie macht auch bei einer Wahl vieles komplizierter. Auch im Wahllokal gelten Maßnahmen wie Abstand halten und Mund-Nasen-Schutz tragen. SWR-Reporterin Miriam Staber hat ein Wahllokal in Stuttgart besucht und berichtet, wie die Wahl dort ablief. Wahlleiter Thomas Schwarz erzählte dabei auch von Problemen mit selbst ernannten Wahlbeobachtern, die keine Maske tragen wollten. "In ganz wenigen Einzelfällen wurde die Polizei gerufen", so Schwarz.

OB-Wahl in Stuttgart teurer wegen Corona-Pandemie

8. November, 16:25 Uhr

Die OB-Wahl in Stuttgart kostet wegen der Corona-Pandemie vermutlich rund 20 Prozent mehr als üblich. Das hat der Stuttgarter Wahlleiter Thomas Schwarz dem SWR gesagt. Die Mehrkosten sind unter anderem auf Hygienemaßnahmen wie Plexiglasabtrennungen und Masken zurückzuführen. Einige Wahlhelfer seien von Quarantänemaßnahmen betroffen gewesen, sodass auch noch am heutigen Sonntag Schichten neu besetzt werden mussten.

AfD-Kandidat bei Stuttgarter OB-Wahl: Bin angegriffen worden

8. November, 15:59 Uhr

Der AfD-Kandidat für die Stuttgarter Oberbürgermeisterwahl, Malte Kaufmann, ist nach eigenen Angaben am Samstag beim Gang zu seinem Auto angegriffen worden. Er habe in Stuttgart einen Schlag auf den Hinterkopf versetzt bekommen, schrieb Kaufmann auf Twitter. Ein Sprecher der Stuttgarter Polizei sagte am Sonntag, dass von Kaufmann eine Anzeige wegen Körperverletzung vorliege. Man ermittle in der Sache. Es gebe für den Vorfall mindestens einen Zeugen. Der unbekannte Täter sei geflüchtet.

Leicht erhöhte Wahlbeteiligung erwartet

8. November, 15:33 Uhr

Bei der Stuttgarter Oberbürgermeisterwahl zeichnet sich eine leicht höhere Wahlbeteiligung ab als vor acht Jahren. Sollte sich der Trend fortsetzen, rechne das Statistische Amt mit einer Beteiligung von über 50 Prozent, teilte ein Sprecher der Stadt auf Twitter mit. 2012 betrug die Beteiligung 46,7 Prozent. Aufgrund der Corona-Pandemie wird voraussichtlich jede zweite Stimme per Briefwahl abgegeben. 14 Kandidatinnen und Kandidaten wollen die Nachfolge von Fritz Kuhn (Grüne) antreten. Das vorläufige amtliche Wahlergebnis wird für 20:30 Uhr erwartet. Sollte keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreichen, gibt es in drei Wochen einen zweiten Wahlgang - dann reicht die einfache Mehrheit.

Was passiert, wenn niemand klar vorne liegt?

8. November, 15:20 Uhr

Bei der heutigen Wahl benötigt eine Kandidatin oder ein Kandidat die absolute Mehrheit, also mehr als 50 Prozent der abgegebenen Stimmen, um zu gewinnen. Falls das nicht der Fall ist, wird am 29. November neu gewählt. Die Ergebnisse der heutigen ersten Wahl lesen Sie hier im Wahl-Ticker oder sehen Sie im SWR-Livestream.

Das sind die OB-Kandidatinnen und -Kandidaten in Stuttgart

8. November, 15:10 Uhr

14 Frauen und Männer bewerben sich um die Nachfolge von Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne). In Umfragen vor der Wahl hatte sich keine klare Favoritin und kein klarer Favorit abgezeichnet.

Wahllokale in Stuttgart seit dem Morgen geöffnet

8. November 2020, 15:00 Uhr

450.000 Wahlberechtigte sind aufgerufen, eine neue Oberbürgermeisterin oder einen neuen Oberbürgermeister zu wählen. Noch bis 18 Uhr kann in den Wahllokalen abgestimmt werden. Zehntausende haben ihre Stimme bereits per Briefwahl abgegeben. Gegen 18.30 Uhr werden erste vorläufige Wahlergebnisse erwartet.