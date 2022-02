Lichtprojektion am Alten Schloss für die Opfer des Hanau-Attentats

In zahlreichen deutschen Städten wird am Samstag an die Opfer des rassistischen Anschlags im hessischen Hanau (Main-Kinzig-Kreis) vor zwei Jahren erinnert. In Stuttgart zeigt am Abend eine Lichtprojektion am Alten Schloss Fotos der Opfer. Beginn ist um 18 Uhr mit einer Schweigeminute. Der Landesverband der kommunalen Migrantenvertretungen hat die Veranstaltung organisiert, das baden-württembergische Finanzministerium bezahlt sie. Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) sagte im Vorfeld, dass Rassismus töte - deshalb sei so wichtig, immer und immer wieder Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Innenminister Thomas Strobel (CDU) sagt dem SWR, er wisse, dass sich viele Menschen mit Migrationshintergrund seit dem Anschlag von Hanau unsicher fühlen. Man müsste ihnen das Gefühl geben, dass sie sich in Deutschland sicher und frei bewegen können.