Region Stuttgart: Letzter Tag in den Kreisimpfzentren

Am Donnerstag schließen die sieben Kreisimpfzentren in der Region Stuttgart. Im Vorfeld gab es viel Kritik. In der Diskussion stand unter anderem, woher Impflinge ohne Hausarzt jetzt ihre Impfung bekommen können. In der ersten Zeit werden die Ärzte von mobilen Impfteams des Landes unterstützt. In vielen Impfzentren werden mit Abschlussveranstaltungen die letzten Spritzen verteilt und ein Resümee gezogen - unter anderem in Göppingen oder im Stuttgarter Robert-Bosch-Krankenhaus. Hier hatten die Mitarbeitenden in mehr als neun Monaten insgesamt über 400.000 Impfungen verabreicht. Die mobilen Impfteams waren mehr als 1.200 Mal im Einsatz. In vielen Kommunen soll es aber weiter niederschwellige Impfangebote geben.