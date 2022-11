Der neue Stuttgarter Tiefbahnhof wird an die Gleise in Richtung Norden angeschlossen. Am Donnerstag wurden die letzten Schienen bis zur neuen Bahnhofshalle geliefert.

Beim Bahnprojekt S21 werden die letzten Gleise im Nordzulauf des neuen Tiefbahnhofs in Stuttgart verlegt. Mit ihnen enden die Gleisarbeiten in den Tunneln Richtung Bad Cannstatt und Feuerbach. 30 Kilometer Meter Schiene bereits verlegt Es sind die letzten Gleise bis ran an die neue S21 Bahnsteighalle aus Richtung Norden. Bis zu 60 Meter lang ist eine Schiene. Sie wird mit Spezialmaschinen und mit viel Fingerspitzengefühl von den Bauarbeitern an Ort und Stelle gebracht. Das haben sie über die letzten Monate oft gemacht. 30 Kilometer Schienen sind damit verlegt. Bis der neue Hauptbahnhof in Betrieb geht, ist aber noch einiges zu tun: Für das Bahnprojekt Stuttgart 21 werden insgesamt 120 Kilometer Schienen verlegt. Etappenziel in Richtung Fertigstellung 2025 Unter der alten Bahndirektion - im sogenannten Tunnel Nordkopf - fächern sich die Gleise aus Richtung Feuerbach kommend auf. Dabei führen sie über ein Netz an Weichen anschließend zu den acht Bahnsteigen des neuen Tiefbahnhofs. Dieser befindet sich derzeit noch im Rohbau. Der Abschluss dieser Gleisarbeiten ist ein wichtiges Etappenziel für das Bahnprojekt. Der neue Hauptbahnhof soll 2025 eröffnet werden. Wie ein Bahnsprecher dem SWR mitteilte, könne dieses Datum - Stand jetzt - gehalten werden.