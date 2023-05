Klimaschutz-Aktivisten der "Letzten Generation" haben am Mittwochmorgen den Berufsverkehr in Stuttgart gestört. Mit Bannern zogen sie vom Marienplatz aus Richtung Schlossplatz.

Ein gutes Dutzend Klimaschutz-Aktivistinnen und -Aktivisten der "Letzten Generation" hat am Mittwoch von etwa 8:20 Uhr an den Berufsverkehr in der Stuttgarter Innenstadt blockiert. Rund 15 Personen waren laut Polizei wie Demo-Organisatoren auf der Straße. Mit einem Protestmarsch vom Marienplatz aus über die B14 und die Theodor-Heuss-Straße mit dem Ziel Schlossplatz bremsten die Aktivistinnen und Aktivisten den Berufsverkehr stadteinwärts aus. Die Polizei begleitete die Protestierenden, die in Warnwesten gekleidet waren und mehrere Banner trugen.

Protestierende klebten sich nicht auf Fahrbahn fest

Auf die bislang häufig durchgeführten Festklebe-Aktionen habe man bei der Aktion in Stuttgart allerdings verzichtet. Damit wolle man erreichen, dass sich mehr Menschen dem Protest anschließen, erklärte ein Sprecher der "Letzten Generation" gegenüber dem SWR. Anlass für die Aktion sei eine Debatte im Bundestag am Mittwoch zum Thema Ernährung. Der Verkehr staute sich mehrere Kilometer. Die Störung war zuvor nicht bei den Behörden angemeldet worden. Zum Abschluss auf dem Schlossplatz war eine kleine Kundgebung geplant.