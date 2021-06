per Mail teilen

Einsam am Laptop, statt gemeinsam im Klassenzimmer. Das war für Hunderttausende Schülerinnen und Schüler fast ein halbes Jahr Alltag - mit weitreichenden Folgen, wie Studien jetzt zeigen.

Etwa jeder dritte Schüler in Baden-Württemberg hat wegen der Corona-Pandemie Lernlücken. Darauf deuteten wissenschaftliche Erkenntnisse aus Studien zu sogenannten Risikoschülerinnen und Schülern hin.

Reale, soziale Kontakte durch Mitschüler im Klassenzimmer sind für Kinder wichtig für ihre Entwicklung. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/KEYSTONE | Georgios Kefalas

"Der Verlust alltäglicher Begegnungen mit Freunden, Mitschülern, Lehrern ist das eigentliche Drama."

Der Leiter des Instituts für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (IBBW), Günter Klein, sagte der "Südwest Presse", am stärksten betroffen seien Klassen, die von Mitte Dezember bis jetzt keinen Präsenzunterricht hatten. Ihnen habe über Monate die Struktur der Schule gefehlt. Der Verlust alltäglicher Begegnungen mit Freunden, Mitschülern, Lehrern sei das eigentliche Drama, so der Bildungsforscher. Das mache ihm fast noch mehr Sorgen als Lernrückstände, so Klein.

Soziale Herkunft beeinflusst Bildungserfolg

Die Lernlücken sollen laut Klein nun mit empirischen Tests überprüft werden. Der Bildungsforscher geht davon aus, dass Schüler aus sozial benachteiligten Familien größere Lücken haben werden. Die Kluft zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg sei durch die Pandemie größer geworden. Geplante Maßnahmen müssten das, aus Sicht des Bildungsforschers, berücksichtigen.

Wieder zurück im Klassenzimmer: Nicht alle Schülerinnen und Schüler haben Lernlücken. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Moritz Frankenberg

Auch Schüler mit Fortschritten

Die Lernrückstände sind laut Klein aber sehr unterschiedlich verteilt. "Es wird Schülerinnen und Schüler geben, bei denen wir keine Rückstände feststellen". Einige haben sogar größere Fortschritte gemacht als in "normalen" Jahren", so Klein.

Lernrückstände festzustellen, bleibt zunächst Aufgabe der Lehrkräfte. Die regelmäßigen Tests, mit denen der Lernstand aller Schülerinnen und Schüler in den Klassen drei und acht überprüft wird, wurden dieses Jahr auf den Herbst verschoben.

FDP: Landesweite Erhebung überfällig

Der FDP im Landtag ist das zu spät. Der bildungspolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Timm Kern, teilte mit, eine landesweite Erhebung der Lernrückstände sei ebenso überfällig, wie der Kinder- und Jugendgipfel, den die Landesregierung zwar angekündigt habe, aber frühestens im Herbst abhalten wolle. Das sei für viele Schülerinnen und Schüler sicherlich zu spät, so Kern.

Das Kultusministerium verweist auf zwei Programme, die bis Ende der Sommerferien helfen sollen, die Lernrückstände von Schülerinnen und Schülern aufzuholen. Ab kommender Woche sollen dazu zunächst knapp 600 Lehramtsstudierende an Schulen im Land zum Einsatz kommen.