Nach Querelen um die Neubesetzung des Amts des Finanzbürgermeisters in Leonberg (Kreis Ludwigsburg) ist am Dienstagabend Josefa Schmidt mit 17 von 33 Stimmen gewählt worden. Die 47-Jährige war bereits in Bayern ehrenamtlich erste Bürgermeisterin von Kollnburg (Kreis Regen). Für Leonberg will sie sich auf die Suche nach neuen Finanzierungsmöglichkeiten für die Kommunen begeben. Bekannt wurde sie in Bayern auch als singende Bürgemeisterin. Sie hatte 2013 einen Reinhard Fendrich-Song gecovert und ins Internet gestellt.