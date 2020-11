Der Leonberger Gemeinderat entscheidet am Donnerstag darüber, ob die Leonberger August-Lämmle-Schule umbenannt wird. Der Mundartdichter soll ein großer Anhänger der Nazis gewesen sein.

Auch die Ehrenbürgerschaft der Stadt Leonberg (Kreis Böblingen) soll August Lämmle aberkannt werden, heißt es bei der Stadt Leonberg. Entscheidungsgrundlage ist ein neu erarbeitetes Gutachten des Münchener Historikers Dr. Peter Poguntke, welches im Auftrag der Stadt erstellt wurde. Darin wird die Rolle des zu seiner Zeit bekanntesten schwäbischen Mundartdichters während des NS-Regimes neu bewertet.

Gutachten belastet Lämmle schwer

Lämmle war 1933 der NSDAP beigetreten. Der Historiker Poguntke führt in seinem Gutachten aus: "In allen Äußerungen stilisiert sich der schwäbische Mundartdichter und Volkskundler als vermeintlich bedingungsloser Bewunderer Hitlers und glühender Anhänger der NS-Ideologie." Das Gutachten mündet in einer Bewertung, die bisherige Aspekte bei der Betrachtung Lämmles ausgeklammert hatte. Nach Ansicht des Münchner Historikers inszenierte sich der schwäbische Mundartdichter, Autor, und Heimatforscher als bedingungsloser Anhänger der NS-Ideologie und des NS-Staates mit Hitler, ohne dass es für ihn notwendig gewesen wäre.

"Beispielloser Opportunismus"

Im Gutachten heißt es weiter: "Bei Lämmle muss eher von einem beispiellosen Opportunismus ausgegangen werden, der ihn nicht einmal davor zurückschrecken ließ, sogar die chauvinistische und antisemitische Phraseologie der Nationalsozialisten einschließlich der blinden 'Führer'-Verehrung zu übernehmen." Diese Aspekte seien nach 1945 nicht hinreichend gewürdigt worden, was das Bild des ohne Zweifel auf seinem Fachgebiet verdienten Dichters und Volkskundlers einseitig ins Positive verzerrt habe.

Schulkonferenz entscheidet mit über Umbenennung

"Die deutlichen, differenzierten und sehr fundierten Ausführungen Dr. Peter Poguntkes machen deutlich, die Schule umzubenennen und August Lämmle die Ehrenbürgerschaft abzuerkennen", erklärte Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (SPD). Für die Aberkennung der Ehrenbürgerschaft ist der Gemeinderat zuständig. Bei der Umbenennung der Schule müsste im Nachgang noch die Schulkonferenz beteiligt werden, um endgültig zu entscheiden, so Cohn weiter.

Anstoß durch KZ-Gedenkstätteninitiative

In einer Vorberatung hatte der Sozial- und Kultusausschuss eine Beschlussempfehlung an den Gemeinderat abgegeben. "Nicht zuletzt auch nach dem offenen Brief der KZ-Gedenkstätteninitiative war es uns sehr wichtig, dass die Rolle August Lämmles neu betrachtet wird", ließ der Oberbürgermeister wissen.

Erläuterungstafeln gegen das Vergessen

Am Donnerstag wird nicht nur über den Schulnamen und die Ehrenbürgerschaft abgestimmt, auch über den "August-Lämmle-Weg" in Leonberg. Der Name soll erhalten bleiben, jedoch, so sieht es der Beschlussvorschlag vor, sind Erläuterungstafeln aufzustellen, welche die Verstrickung des Heimatdichters in den Nationalsozialismus beschreiben. Gleiches soll in der Lämmlestraße der Ortschaft Warmbronn (Kreis Böblingen) geschehen - vorbehaltlich eines Beschlusses im Ortschaftsrat.