Neue Stelle für "Fahrradkoordinator"

Die Stadt Leonberg (Kreis Böblingen) will sich beim Thema Radverkehr besser aufstellen. Der Gemeinderat hat nun Grünes Licht für die Stelle eines "Fahrradkoordinators" gegeben. Der künftige Fahrradkoordinator oder die Fahrradkoordinatorin soll die Radverkehrsplanung in Leonberg intensiv vorantreiben - also den Ausbau von Radwegen, die Weiterentwicklung von BikeSharing-Angeboten und vielem mehr. Denn das Fahrrad sei ein wichtiges Element für zukunftsfähige und nachhaltige Verkehrsplanung, die wiederum die Stadt attraktiver und freundlicher machen soll, heißt es in einer Mitteilung. Das baden-württembergische Verkehrsministerium fördert die neue Stelle laut der Stadt Leonberg finanziell mit rund 135.000 Euro.