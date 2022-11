Lena Lagushonkova hat den Europäischen Nachwuchsdramatiker Preis 2022 gewonnen. Ihr Stück "Gorkis Mutter" soll im Schauspielhaus Stuttgart aufgeführt werden. Allerdings auf Ukrainisch.

Am Sonntagabend wurde der ukrainischen Autorin Lena Lagushonkova in Stuttgart der Europäische Nachwuchsdramatiker Preis 2022 verliehen. Die Auszeichnung ist mit einem Preisgeld von 25.000 Euro verbunden. Finanziert wird das vor allem durch die SRH Holding mit Sitz in Heidelberg.

Der Europäische Nachwuchsdramatiker Preis wurde erstmals 2020 verliehen. Alle zwei Jahre soll ein neuer Künstler oder eine neue Künstlerin geehrt werden. Die Jury bestand bisher jeweils aus nur einer Person. In diesem Jahr war das der litauische Autor Marius Ivaškevičius. Zuletzt hatte die britische Dramatikerin Jasmine Lee-Jones den Preis erhalten.

Lagushonkova floh nach Polen

Geboren wurde Lagushonkova in Stanyzja Luhanska rund 20 Kilometer entfernt von der ukrainisch-russischen Grenze. Später studierte sie auch an der Universität Luhansk. Aktuell lebt sie jedoch in Polen. Aus der Ukraine ist sie im Zuge des Krieges geflohen. Bisher hatte die Autorin acht Stücke geschrieben, die in unterschiedlichen Großstädten der Ukraine uraufgeführt wurden. Ihr Werk "Gorkis Mutter" soll nun im Schauspielhaus auf Ukrainisch aufgeführt werden.