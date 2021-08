Das Esslinger Gesundheitsamt hat das Abkochgebot für Trinkwasser in Weilheim wieder aufgehoben. Anders im Kreis Göppingen: Dort gilt das Abkochgebot in manchen Orten noch.

Trinkwasser aus dem Wasserhahn dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Patrick Pleul

Das Trinkwasser in Weilheim im Kreis Esslingen ist wieder einwandfrei. Das teilte das Esslinger Landratsamt am Dienstag mit. Der Trinkwasserbehälter, der die Stadt versorgt, sei inzwischen mit Wasser der Landeswasserversorgung befüllt. Nur wer aus dem Urlaub zurückkommt, sollte den Wasserhahn eine Zeitlang aufdrehen und so die Wasserleitung mit frischem Wasser spülen. Nach der bakteriellen Verunreinigung des Wassers im Kreis Göppingen war das Wasser im Hochbehälter Weilheim mit Chlor versetzt worden. Zwei Kleinabnehmer, die mit Wasser der Kornberggruppe versorgt werden, müssen ihr Wasser allerdings auch weiterhin abkochen.

Im Kreis Göppingen gilt das Abkochgebot noch

In einigen Orten im Kreis Göppingen muss das Trinkwasser weiterhin abgekocht werden. Betroffen sind die Gemeinden Aichelberg (nur Hochzone), Gammelshausen, Heiningen, Eschenbach, Schlat, Deggingen-Reichenbach mit Aussiedlerhöfen, Dürnau, Eislingen (bis auf die Gewanne Strutt, Vogelgarten, Ebene und Mittelklinge), Bad Boll sowie Teile von Göppingen (Manzen, Ursenwang, St. Gotthardt und Hohenstaufen und in den Höfen Fladenhof, Oberer und Unterer Märzenhof, Holzhäuserhof und Sonnentalhof).

Kann Abkochgebot am Freitag aufgehoben werden?

In einigen betroffenen Städten und Gemeinden wurden keine Bakterien mehr nachgewiesen, teilte das Gesundheitsamt Göppingen am Montag auf SWR-Anfrage am Montag mit. In Eschenbach und Ursenwang gab es aber weiter Trinkwasserverunreinigungen. In allen betroffenen Bereichen werde das Trinkwasser aktuell mit Chlor desinfiziert und das Leitungssystem gespült. Das Göppinger Gesundheitsamt hofft, das Abkochgebot am Freitag zumindest bereichsweise aufheben zu können.

Hochbehälter verunreinigt - Zusammenhang mit früheren Fällen?

Nach Angaben des Göppinger Gesundheitsamts ist in einen einzelnen Trinkwasserhochbehälter verunreinigtes Wasser eingedrungen - wie und warum sei unklar. Die Behörde sieht jedoch keinen Zusammenhang zwischen diesem und früheren Fällen von Trinkwasserverunreinigung im Landkreis Göppingen. Es würden nun laufend die kommenden Tage an unterschiedlichen Stellen Wasserproben genommen.

"Man lässt in diesem Hochbehälter das Wasser ab, sodass man die Wasserkammer auf mögliche kleine Risse untersuchen kann, durch die Oberflächenwasser eingedrungen sein könnte."

Erst vor kurzem, Anfang Juli, war eine Trinkwasserverunreinigung im Kreis Göppingen aufgetreten, damals waren Lauterstein-Nenningen und Teile von Donzdorf, Süßen und Salach betroffen. Inzwischen sei klar, so der Leiter des Göppinger Gesundheitsamts Horst Pöhler, dass der damals verunreinigte Hochbehälter Risse gehabt habe. Durch diese Risse sei bei Starkregen Wasser von außen eingedrungen. Wasser von außen kann zum Beispiel durch die Ausscheidungen von Tieren mit Fäkalien verunreinigt sein.

Leitungsnetz wird gereinigt

Um im aktuellen Fall das Leitungsnetz zu reinigen, wird nun das Trinkwasser mit Chlor desinfiziert und das Leitungssystem kräftig gespült. Am Freitag wurden aus dem Trinkwasser erneut Proben genommen, um zu überprüfen, ob die Reinigung des Leitungsnetzes erfolgreich ist. Das sogenannte Abkochgebot solle bis mindestens Ende der Woche gelten. Frühestens ab Donnerstag oder Freitag könne nach und nach Entwarnung für die einzelnen Kommunen geben.

"Wir brauchen drei aufeinander folgende negative Proben, um Entwarnung geben zu können."

Für welche Zwecke muss das Wasser abgekocht werden? Trinken Sie Leitungswasser nur abgekocht.

Lassen Sie das Wasser einmalig sprudelnd Aufkochen und dann langsam über mindestens 10 Minuten abkühlen. Die Verwendung eines Wasserkochers ist aus praktischen Gründen zu empfehlen.

Nehmen Sie für die Zubereitung von Nahrung, zum Zähneputzen und zum Reinigen offener Wunden ausschließlich abgekochtes Leitungswasser.

Sie können das Leitungswasser für die Toilettenspülung und andere Zwecke ohne Einschränkungen nutzen. Quelle: Internetseite der Stadt Göppingen

Welche Bakterien wurden gefunden?

Im Leitungswasser wurden laut Gesundheitsamt Göppingen Enterokokken, Escherichia coli (E. coli) und Coliforme Bakterien gefunden. Diese Bakterien kommen natürlicherweise im Darm von Tieren und Menschen vor. Über Ausscheidungen werden sie aber auch auf Pflanzen, im Wasser und im Erdboden nachgewiesen. Im Trinkwasser dürfen diese Bakterien nicht nachgewiesen werden. Sie gelten als Indikatorkeime für eine Verunreinigung des Wassers. Um vorsorglich eine Gesundheitsgefährdung auszuschließen, muss beim Nachweis von Enterokokken und E. coli das Trinkwasser abgekocht werden, bis das Wasser wieder einwandfrei ist. Die Bakterien können zum Beispiel Durchfallerkrankungen, Bauchschmerzen oder Fieber verursachen.

Auch im Oktober vergangenes Jahr hatte es im Kreis Göppingen eine Trinkwasserverunreinigung gegeben, damals im Stadtteil Faurndau.