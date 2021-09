Staatsgalerie-Chefin lässt umstrittenes Video löschen

Die Direktorin der Staatsgalerie Stuttgart, Christiane Lange, hat sich zu ihrem Auftritt in einem umstrittenen Videoclip geäußert. In dem Video ihres Mannes wurden die Corona-Maßnahmen kritisiert. Das Video des Künstlers Ze do Rock wurde inzwischen gelöscht. In einer schriftlichen Stellungnahme teilt die Leiterin der Staatsgalerie mit, das Video sei das Werk ihres Mannes. Die satirische Perspektive, die er darin einnehme, sei nicht als Wiedergabe ihrer eigenen Meinung zu verstehen. Sie habe das fertige Video auch gar nicht gekannt. Wie die „Stuttgarter Zeitung“ und die „Stuttgarter Nachrichten“ berichten, war Lange in diesem Clip, in dem die Corona-Maßnahmen als überzeichnet dargestellt werden, am Ende tanzend zu sehen gewesen. Die Landesbeamtin teilte weiter mit, sie habe jede Corona-Verordnung der Landesregierung unverzüglich umgesetzt.