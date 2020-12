Die Landessprecherin der Linken, Sahra Mirow, ist auf dem Linken-Parteitag in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) am Samstag mit großer Mehrheit als Spitzenkandidatin für die Landtagswahl nominiert worden. Außerdem hat die Partei ihr Programm für die Wahl verabschiedet: Mehr sozialer Wohnungsbau, ein Mietendeckel in Baden-Württemberg, mehr Personal in Pflegeberufen und kostenfreier ÖPNV - das sind einige der Themen, mit denen die Partei in den Landtagswahlkampf ziehen will. Die Linke werde im nächsten Landtag als sozial-ökologische Kraft gebraucht, sagte Sarah Mirow vor den gut 150 Delegierten. Ein Drittel war vor Ort in der Halle, zwei Drittel online zugeschaltet. Zu Corona sagte Mirow, die Pandemie habe die sozialen Missstände weiter verschärft. Die Krise habe deutlich gemacht, dass Bildungsgerechtigkeit im Land weiter auseinandergehe.