Ein Hund ist gefährlich und beißt, sagen die einen. Für andere ist er bester Freund und treuer Begleiter. Wo sollten Hunde frei laufen können? Wo die Leinenpflicht erweitert werden?

Hi, ich bin Philipp Pfäfflin, Redakteur im SWR Studio Stuttgart. In Altbach (Kreis Esslingen) werden alle die aufatmen, die sich beim Joggen oder Radfahren immer schon über frei laufende Hunde geärgert haben. Und auch die, die bei den Worten "Der will nur spielen" nicht wirklich entspannen konnten, weil sie an scharfe Hundezähne oder aufdringliche Sprünge denken mussten. Denn ab Samstag (1. Februar 2025) gilt in der 6.400-Einwohner-Gemeinde ein erweiterter Leinenzwang.

Die Abstimmung war denkbar knapp, 9:8 ging sie aus bei einer Enthaltung. Das heißt: Ab Samstag müssen Hunde in Altbach nicht nur wie bisher innerorts und rund um den Waldkindergarten an die Leine. Die Leinenpflicht gilt auch auf weiteren Feldwegen vor allem nördlich und östlich der Gemeinde. Einen Überblick gibt dieser Insta-Post .

Noch sind die Schilder nicht gedruckt. Aber klar ist: Der gemeindliche Vollzugsdienst wird die Einhaltung der Pflicht kontrollieren und notfalls auch Missetäter und -täterinnen zur Kasse bitten, so die stellvertretende Hauptamtsleiterin Martina Grasser.

Der Gemeinderat von Altbach hatte sich zum ersten Mal im Dezember 2024 mit dem Thema Leinenpflicht beschäftigt. Unstrittig war, dass auf den Feldwegen rund um den Waldkindergarten Hunde weiterhin an die Leine sollen. Doch das ging Teilen des Gemeinderats nicht weit genug. Ihr Argument: "Ich als Spaziergänger habe auch meine Rechte, nicht nur die Hundebesitzer." Außerdem seien im vergangenen Jahr mehrere Rehe durch frei laufende Hunde getötet worden, so ein weiteres Argument.

Und dann gab es in Altbach noch den Fall von zwei Hunde-Attacken, so Martina Grasser von der Gemeindeverwaltung weiter. Beide im vergangenen Jahr, bei beiden wurde jeweils eine Frau von einem Hund gebissen. Einmal weil ein Hund aus dem Grundstück ausbrach, einmal weil ein Gartentor offen stand, erklärt Martina Grasser.

Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch: Beide Fälle hätten wohl nicht durch die auf weitere Feldwege ausgedehnte Leinenpflicht verhindert werden können. Denn sie spielten sich innerorts ab. Dort herrschte sowieso schon Leinenpflicht. Trotzdem sei dadurch die Angst vor Hunden gewachsen, erklärt Grasser.

In Baden-Württemberg können Städte und Gemeinden selbst über die Details der Leinenpflicht auf ihrer Gemarkung entscheiden. In Plochingen - nur wenige Kilometer von Altbach entfernt - müssen Hunde nicht nur innerorts, sondern auch auf einer Vielzahl von Feldwegen an die Leine genommen werden. In Esslingen - wie in den meisten anderen Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg - gilt hingegen nur innerorts eine Leinenpflicht.

Auch in Stuttgart gibt es eine Besonderheit. Dort gilt in manchen Bereichen eine verschärfte Leinenpflicht. Betroffen sind unter anderem öffentliche Anlagen, Fußgängerzonen, Bahnsteige oder Menschenansammlungen. In der städtischen Polizeiverordnung heißt es: Hunde sind an der kurzen Leine zu führen, das heißt, diese darf maximal 1,5 Meter lang sein.