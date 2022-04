Leiche bei Esslingen: Mann identifiziert

Nach dem Fund einer Leiche in einem Waldstück bei Esslingen vor über einer Woche ist jetzt die Identität des Mannes klar. Es handle sich um einen 59-Jährigen Waiblinger, der zuletzt in Stuttgart gewohnt habe, teilte die Polizei am heutigen Mittwoch mit. Angehörige hätten sich bisher nicht gemeldet. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann Opfer einer Gewalttat wurde. Die Ermittlungen der Sonderkommission konzentrieren sich jetzt auf das Lebensumfeld des Mannes. Spaziergänger hatten seine Leiche am Ostermontag gefunden. Eine 40-köpfige Sonderkommission der Kriminalpolizeidirektion Esslingen arbeitet an der Aufklärung der Tat.