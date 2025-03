Experimente, Roboter und offene Ohren: Werner Fick ist der beste Lehrer Deutschlands

Über 8.500 Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler haben sich am Wettbewerb "Deutscher Lehrkräftepreis - Unterricht innovativ" beteiligt. Die Krone geht nach Stuttgart - aber warum?

Die Freude am Königin-Katharina-Stift Gymnasium in Stuttgart ist groß: Werner Fick bekommt als einer von zehn Lehrkräften in Deutschland den Preis in der Kategorie "Ausgezeichnete Lehrkräfte" . Die Heraeus Bildungsstiftung und der Philologenverband führen den Wettbewerb durch, die Preisverleihung ist heute in Berlin. Der Vorschlag dazu kam aber von der härtesten Jury, nämlich von seinen eigenen Schülerinnen und Schülern. Für sie ist Werner Fick ein Lehrer der Superlative.

Denn laut seinen Schülerinnen und Schülern ist sein Unterricht in den Fächern Physik oder Mathematik besonders realitätsnah. Er sei kreativ und engagiert, eine Vertrauensperson, die bei persönlichen Problemen individuelle Betreuung anbietet.

Werner Fick: Mit seiner Roboter-Gruppe bis in die USA

Doch wer ist der Mann, der die Schülerinnen und Schüler begeistert? Zeit für einen Abstecher ins Katharinen- oder Katzenstift, wie das Gymnasium auch genannt wird. Dort ist der Schulflur eine Arena: Die Schülerinnen und Schüler testen Roboter. In den Osterferien reisen sie zum Weltfinale eines Wettbewerbs nach Houston , Texas. Mit dem Lehrer, der dafür gerne seine Wochenenden opfert: Werner Fick.

Werner Fick ist begeistert von der Begeisterung seiner Schülerinnen und Schüler für das Projekt. Wann würde er schon einmal im Unterricht gefragt, ob man auch am Wochenende herkommen dürfe, sagt er dem SWR. In der Robotik AG hingegen würde ihm diese Frage ständig gestellt.

Werner Fick hat mit seiner Robotik AG eine erfinderische Community zusammengebracht. SWR

Man muss in die Augen der Schüler gucken, dann weiß man warum sich's lohnt.

Er hat diese AG vor Jahren ins Leben gerufen. Sein Argument: praxisnäher geht nicht. Hier würden die Schülerinnen und Schüler mehr als in seinem Unterricht lernen: "Sie pitchen auf den Turnieren quasi ein Produkt." Dort stünden sie echten Ingenieuren gegenüber, denen sie begründen müssen, warum sie ihren Roboter so gebaut haben und nicht anders.

Schülerinnen und Schüler schlugen ihn für den Preis vor

Vorgeschlagen für den Preis haben ihn seine eigenen Schülerinnen und Schüler. Er sei Coach, Mentor, Vertrauensperson, habe immer ein offenes Ohr, sagen sie. Er korrigiert Klausuren in Rekordzeit - so ist die Stimmung selbst in Physik, Leistungskurs, kurz vor dem Abi bestens.

Schülerin Frida sagt etwa, ihrem Lieblingslehrer gelinge es, eine gute Mischung aus Selbsterarbeiten und Erklären zu finden. Genauso bei Strenge und Lockerheit. Victoria sagt, er helfe ihr bestens mit ihren Schwierigkeiten in Physik und komme immer von selbst auf sie zu.

Schüler des Physik-LK haben ihrem Lehrer sogar einen Eintrag auf Maps gewidmet SWR

Wegen der vielen Experimente im Unterricht ist sein Fachraum sogar auf Google Maps verewigt. Simon und Lucian erklären, als Physik-Leistungskurs mit vielen Experimenten sei der Name doch klar - "Experimentierstube Fick & Co." Der beliebte Lehrer ist Kult und geht mit seinem prominenten Namen lässig um.

Ich gehöre hier quasi zum Inventar. Und es ist bekannt, dass da der Herr Fick da ist.

Frida betont, man höre eigentlich nie einen Schüler über den Namen lästern oder lachen. Dazu gibt es auch keinen Grund. Lehrer Fick ist beliebt und erfolgreich. Zur Trophäensammlung seiner Robotik AG kann er nun auch seinen Lehrerpreis dazustellen.

Werner Fick hat mit seiner Robotik AG zahlreiche Preise gesammelt - jetzt kommt der Lehrerpreis hinzu. SWR

Trotzdem bleibt er bescheiden. Das Rampenlicht ist ihm eigentlich zu viel. Für ihn geht's weiter: Abikurs auf Kurs bringen und in den Osterferien in Houston den nächsten Preis abstauben.