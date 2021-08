Die Zahl der Legionellenfälle in Baden-Württemberg ist nach Auskunft des Landesgesundheitsamtes in Stuttgart zuletzt deutlich gestiegen. Seit Anfang Juni seien knapp hundert Fälle bekannt geworden, sieben Menschen sind gestorben. Auch in der Region Stuttgart sind die Fallzahlen der bakteriellen Erkrankungen gestiegen. Die Zahl der Legionellenerkrankungen ist laut Landesgesundheitsamt so hoch wie seit 20 Jahren nicht mehr. Im Kreis Ludwigsburg gab es zuletzt acht Erkrankte. Ein Grund für die Zunahme der Fälle sei noch nicht auszumachen, heißt es im Landesgesundheitsamt. Vermutet wird, dass nach monatelangem Stillstand in machen Einrichtungen sich die Bakterien in nicht benutzten und nicht gewarteten Wasserleitungen ausbreiten konnten. Auch Urlaubsrückkehrer sollten daher ihr Leitungswasser auf über 60 Grad erhitzen oder heißes Wasser längere Zeit laufen lassen. Legionellen können grippeartige Symptome bis hin zu schweren Lungenentzündungen auslösen.