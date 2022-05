Lebensmittel-Rückruf: Salmonellen in Salami von Villani

per Mail teilen

Der Stuttgarter Feinkosthändler Di Gennaro warnt vor dem Verzehr der italienischen Salami mit dem Produktnamen Salame Cacciatore italiano DOP. Es bestehe der Verdacht, dass die Wurst mit Salmonellen und Listerien-Bakterien verunreinigt sei, hieß es in dem am Donnerstag auf Lebensmittelwarnung.de veröffentlichten Rückruf. Betroffen sind Produkte der Charge 240222 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 15.7.2022. Di Gennaro vertreibt diese Schweinesalami der italienischen Firma Villani demnach in sechs Bundesländern: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.